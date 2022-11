Abiti, chi sono le Vip che spendono di più: dalla De Filippi alla Salemi

Le Vip, in fatto di moda, dettano legge.

Tra loro, però, ci sono alcune che spendono di più e altre che si tengono su cifre accessibili. Senza ombra di dubbio, tra le conduttrici che amano gli abiti di lusso c’è Maria De Filippi, mentre Giulia Salemi è quella che fa più attenzione alle spese.

Abiti: chi sono le Vip che spendono di più?

In tema di abiti, Maria De Filippi è la Vip che spende di più. Nel corso dell’ultima stagione di Tu Si Que Vales, la conduttrice ha sfoggiato capi che costano un occhio della testa.

Ad esempio, i jeans con fiori decorativi e multicolor, firmati Coute de la Liberté e indossati nella puntata del 22 ottobre, costano 2.971 euro. I pantaloni sfoggiati per la finale, invece, vengono 890 euro, ma la giacca abbinata fa salire il costo dell’outfit. Il blazer denim con cuciture a contrasto viene 1.990 euro. Entrambi firmati Alexander McQueen, l’intero look vale 2.880 euro

Vip che spendono di più: dalla De Filippi alla Salemi

Restando a Tu Si Que Vales, anche Belen Rodriguez non è stata da meno. La showgirl argentina ha sfoggiato abiti firmati Alessandra Rich. L’outfit composto dalla giacca cropped in tweed e lurex e la gonna vale 2.286 euro. La giacca viene 1.456 euro, mentre la gonna 830 euro. Spostandoci al Grande Fratello Vip, troviamo Sonia Bruganelli. Il vestito lungo di Missoni, ad esempio, costa 1.790.

Abiti: le Vip che spendono meno

Tra le Vip che spendono di meno per gli abiti troviamo Soleil Sorge. L’influencer italo americana, in occasione della sua ospitata a Verissimo, ha scelto un blazer sartoriale gessato di Tagliatore che costa solo 784 euro. Soraia Ceruti e Rosalinda Cannavò, anche se in trasmissioni diverse, hanno indossato lo stesso abito. La prima per il Grande Fratello Vip e la seconda per Tale e Quale Show, hanno optato per un vestito firmato Far Soul del brand The Archivia, che viene 520 euro.

Low cost, invece, è Giulia Salemi che per il GF Vip ha scelto il mini dress in latex di Stoshi Design, del valore di 175 euro.