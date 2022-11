GF Vip, Giulia Salemi in latex: la battuta di Signorini

Giulia Salemi ha conquistato il pubblico del GF Vip con un abito in latex ma un commento di Signorini non è piaciuto ai fan.

Giulia Salemi ha attirato l’attenzione su di sé durante l’ultima diretta del GF Vip con un aderentissimo abito in latex color carne. Il commento di Signorini sul look sfoggiato dall’influencer non è piaciuto ai fan dei social.

Giulia Salemi: l’abito in latex

Giulia Salemi ha fatto il pieno di like sui social conquistando i suoi fan con un attillatissimo abito in latex color carne durante l’ultima diretta del GF Vip. Il brand e il costo dell’abito al momento non sono noti, ma l’influencer ha deciso di abbinarlo a degli eleganti sandali con tacco argentati. Mentre sui social in tanti lodavano la sua bellezza, si è scatenato un putiferio per come il conduttore Alfonso Signorini ha commentato il look dell’influencer, su cui ha affermato:

“Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”, ha affermato.

Le sue parole hanno fatto infuriare i fan, che hanno trovato di cattivo gusto un simile paragone. Orietta Berti invece ha commentato il look dell’influencer affermando: “Sembra nuda così da lontano, stai benissimo”.

Giulia Salemi: i look al GF Vip

Al GF Vip Giulia Salemi ha cercato di attirare l’attenzione su di sé con look sempre nuovi e originali. Durante la puntata della festa di Halloween l’influencer si è anche mostrata con un look inedito, ossia sfoggiando una folta chioma bionda.

In tanti sui social hanno dimostrato di apprezzare la sua trasformazione anche se si sono detti affezionati ai suoi lunghi capelli mori.