Maria De Filippi e il suo stile vintage al Serale di Amici 2024

Un look vintage che conquista

Maria De Filippi ha scelto di indossare abiti dal sapore vintage per la seconda puntata del Serale di Amici 2024, dimostrando ancora una volta il suo inconfondibile stile. La conduttrice pavese ha optato per un elegante blazer e pantaloni di velluto, entrambi di un raffinato blu marino, un colore che non passa mai di moda. Questi capi, firmati dal noto brand parigino Zadig&Voltaire, rappresentano una fusione perfetta tra eleganza e modernità.

I dettagli dell’outfit

Il blazer, realizzato interamente in cotone, ha un prezzo di listino di 510 euro, ma attualmente è disponibile con uno sconto del 40%, portando il costo a 300 euro. I pantaloni, anch’essi in cotone, costano 320 euro, ma con la stessa promozione il prezzo scende a 190 euro. In totale, senza sconti, l’outfit di Maria De Filippi ammonta a 830 euro, mentre approfittando delle offerte, il costo finale è di 490 euro. Un investimento significativo, ma non eccessivo, considerando i prezzi di altri capi indossati dalla conduttrice in passato, che spesso superano i 2000 euro.

Zadig&Voltaire: un marchio di stile

Fondata a Parigi nel 1997 da Thierry Gillier, Zadig&Voltaire è un marchio che si distingue per la sua audacia e originalità. La maison si propone di sovvertire i codici del lusso tradizionale, creando capi unici che riflettono lo “spirito francese di libertà”. I designer di Zadig&Voltaire si ispirano al mondo dell’arte contemporanea, puntando a uno stile che non limita né la mente né il corpo. La loro missione è quella di coniugare morbidezza e forza, audacia e disinvoltura, per offrire un’eleganza senza tempo.

Un messaggio di unicità

La scelta di Maria De Filippi di indossare capi di Zadig&Voltaire non è solo una questione di moda, ma anche un messaggio di unicità e autenticità. In un mondo dove le tendenze cambiano rapidamente, la conduttrice dimostra che è possibile esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento, scegliendo capi che raccontano una storia. La maison, infatti, incoraggia l’individualità e la creatività, proponendo un’alternativa al lusso convenzionale.