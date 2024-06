Una dieta sana e tanto esercizio fisico sono i trucchi di Maria De Filippi per mantenersi in forma

Dopo aver concluso un altro anno di successi con i suoi programmi, Uomini e Donne e Amici, Maria De Filippi si gode una meritata vacanza, sfoggiando un fisico perfetto.

Le foto in costume

Alcuni scatti hanno immortalato la conduttrice 62enne intenta a leggere un libro in barca. Il suo fisico è in bella mostra nel costume da bagno ed è invidiabile!

I segreti del fisico di Maria De Filippi

La conduttrice ha svelato di non seguire una dieta particolare, ma di stare attenta a ciò che mangia. Sceglie quindi di consumare pochi carboidrati e poca carne rossa, prediligendo carni bianche e pesce. Infine, mangia molta frutta e verdura e latticini magri. Confessa poi di essere fortunata perché non ama i dolci.

Non è solo la dieta a tenerla in forma, ma anche l’attività fisica. Infatti pratica crossfit e tennis (quest’ultimo tre volte alla settimana) e, coniugando la sua passione per gli animali e l’aria aperta, fa anche equitazione.

Nessun segreto particolare quindi per avere un corpo sodo e sano: solo una dieta equilibrata e tanta attività fisica!