Enrico Papi è stato pizzicato a Formentera, mentre bacia in modo passionale Miss Mondo Italia 2021. Considerando che solo un anno fa festeggiava le nozze d’argento con la moglie Raffaella Schifino, la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto la consorte?

Enrico Papi tradisce la moglie: il bacio passionale

I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato Enrico Papi a Formentera, mentre si gode una vacanza all’insegna della passione con Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021. Il bacio c’è ed è anche ‘hot’, per cui immaginiamo che tra i due ci sia una relazione in corso. “Una vacanza d’amore a Formentera. D’amore… vai a saperlo, sicuramente di passione“, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

Enrico Papi a Formentera con Claudia Motta

Le foto pubblicate sul settimanale Chi parlano chiaro: tra Enrico Papi e Claudia Motta c’è del tenero. Il bacio, più che passionale, ma anche la complicità che c’è tra loro è ben evidente. Lei, vincitrice di Miss Mondo Italia 2021, ex naufraga de L’Isola dei Famosi e volto di Tiki Taka e di Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi, accetterà di vestire i panni di amante?

Enrico Papi tradisce davvero la moglie?

Soltanto un anno fa, Enrico Papi festeggiava le nozze d’argento con la moglie Raffaella Schifino. La domanda, quindi, sorge spontanea: la donna accetterà un rapporto a tre? Probabilmente sì, visto che il conduttore ha recentemente dichiarato di essere fluido e di non credere nella fedeltà. “Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo. Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà come la intendiamo noi non esiste“, ha ammesso il conduttore. C’è, però, un’altra possibilità: il matrimonio tra Enrico e Raffaella potrebbe anche essere finito.