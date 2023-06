Enrico Papi sul rapporto con la moglie: "Sono fluido e non credo nella fedeltà"

Enrico Papi ha parlato del rapporto con la moglie Raffaella Schifino, al suo fianco da 25 anni e madre dei suoi due figli. Il conduttore si sente “fluido” e ha confessato che non crede nella fedeltà.

Intervistato dal settimanale Chi, Enrico Papi ha parlato del 25esimo anniversario di nozze festeggiato da poco con la moglie Raffaella Schifino. La coppia ha due figli, Rebecca e Iacopo, e ha vissuto anche qualche momento di crisi. Nonostante le difficoltà, il conduttore e la consorte sono riusciti a raggiungere un traguardo importante. Ha ammesso:

“Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice”.

Papi ha sottolineato che le crisi sono state superate soprattutto per merito di sua moglie, che “è sempre stata paziente e comprensiva“. Enrico ha così spiegato il suo concetto di fedeltà:

“Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie. (…) Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”.