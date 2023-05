Durante l’ultima diretta all’Isola dei Famosi Enrico Papi ha commesso una vera e propria gaffe nei confronti della conduttrice Ilary Blasi, che però non sembra essersela presa.

Enrico Papi: la gaffe con Ilary Blasi

In apertura di puntata all’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha cercato di fare un complimento all’opinionista Enrico Papi per il suo look, e ha affermato: “Sembri vestito da ufficiale della marina”, ha detto, e lui ha risposto: “Sì è vero sembro un po’ il Capitano … ops scusa!”. La conduttrice non si è scomposta e ha replicato divertita: “Va bene Enrico mi piace piace … effettivamente subivo un po’ il fascino infatti, vedi? C’era qualcosa!”.

Da circa un anno la conduttrice ha preso una strada separata da quella del suo ex marito, il Capitano per eccellenza, Francesco Totti. I due secondo indiscrezioni non si sarebbero lasciati in maniera pacifica e oggi entrambi hanno nuovi partner.

La conduttrice sembra aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, a cui ha dedicato numerosi dei suoi messaggi via social. In tanti sono curiosi di sapere come evolverà la storia tra i due in futuro e se essa sia destinata a durare.

Nel frattempo anche Totti ha ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, con cui di recente è andato a convivere.