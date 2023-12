Enrico Papi è da anni uno dei conduttori di maggiore successo della televisione italiana. Non tutto è stato per lui rosa e fiori.

Da Sarabanda a Scherzi a Parte, da Guess My age a Big Show… Enrico Papi è certamente uno dei conduttori maggiormente di successo di questi ultimi 20-30 anni. Eppure per il noto conduttore che nei mesi scorsi abbiamo visto anche come opinionista a “L’Isola dei Famosi”, raggiungere il successo non è stato facile. Qualche tempo fa aveva rilasciato una intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” nella quale aveva parlato del suo difficile passato.

Enrico Papi, il difficile racconto sul suo passato: “Dovevo scegliere se mangiare in ristorante o dormire in albergo”

Il percorso fatto da Enrico Papi è stato segnato da tantissima gavetta ed è passato da lavori poco remunerati che lo hanno portato in passato a compiere delle scelte difficili. A tale proposito aveva spiegato: “A un certo punto si è sparsa la voce che portassi bel tempo e ho avuto un aumento pazzesco delle richieste”, è ciò che ha dichiarato parlando di quelle che sono stati le sue prime esperienze in questo senso. Ha poi aggiunto: “Però pagavano poco, spesso dovevo scegliere se usare il compenso per il ristorante o per l’albergo, perché non bastava per tutti e due. Di solito sceglievo il ristorante e poi dormivo in macchina”.

Il grande ritorno di Enrico Papi agli show musicali

Nel frattempo è stato posticipato al 2024 il grande ritorno di Enrico Papi agli show musicali. Atteso inizialmente nell’autunno del 2023, “Tilt – Tieni il tempo” andrà in onda in prima serata. A sfidarsi ci saranno due squadre di vip tra i quali saranno presenti Paola Barale, Beppe Vessicchio, Manuela Arcurio. ancora Paolo Noise e Marco Mazzoli direttamente dallo zoo di 105. Quest’ultimo aveva trionfato nell’ultima stagione de “L’isola dei famosi” nella quale Enrico Papi era stato opinionista con Vladimir Luxuria.