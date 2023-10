Televisione, Enrico Papi sarà al timone di un nuovo programma: ecco dove lo vedremo

Enrico Papi si prepara a tornare in tv e lo farà in grande stile. Lo storico conduttore che ha portato al successo programmi come Sarabanda e “Name that tune” approderà al timone di nuovo programma. Stando a quanto riporta “DavideMaggio.it”, il progetto che vedrà protagonista Papi prenderà il nome di “Tilt – Tieni il tempo”. Il conduttore torna dunque agli show musicali, un vero e proprio cavallo di battaglia per lui. Arrivati a questo punto le aspettative sono altissime.

Enrico Papi, nuovo programma per il conduttore: ritorno agli show musicali

“Tilt – Tieni il tempo” sarà un nuovo show musicale che verrà mandato in onda su Italia 1. La collocazione sarà altrettanto importante: la prima serata. Il compito affidato a Papi sarà particolarmente arduo, ma non impossibile per un conduttore ben collaudato come lui. La prima puntata del nuovo programma dovrebbe andare in onda il prossimo 15 novembre.

Da “Tilt” a… “La Pupa e il Secchione”

Va segnalato che “Tilt – Tieni il tempo” non sarà l’unico programma che Papi condurrà in questa stagione televisiva. Al conduttore è stata affidata anche la nuova stagione di “La Pupa e il Secchione”, programma che – ricordiamo – era stato condotto in precedenza da Barbara d’Urso, sempre in prima serata. Non si esclude inoltre che qualcos’altro possa bollire in pentola per Papi: di carne al fuoco ce n’è tanta.