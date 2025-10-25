Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano: sviluppi legali e politici

Il prossimo 9 febbraio si terrà un’importante udienza preliminare a Roma, riguardante Maria Rosaria Boccia, una figura al centro di un’inchiesta avviata dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le accuse rivolte a Boccia sono gravi e comprendono reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel suo curriculum vitae, legate all’organizzazione di eventi.

Dettagli dell’inchiesta

Le indagini, guidate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno visto un’azione significativa da parte delle autorità. Già lo scorso anno, i carabinieri avevano effettuato un sequestro di materiale informatico presso la Boccia, portando via diversi dispositivi, tra cui i suoi telefoni cellulari. A marzo, la Boccia era stata convocata per un interrogatorio dai magistrati, ma le indagini si sono concluse solo lo scorso luglio.

Le parti coinvolte

Nel procedimento giudiziario, Gennaro Sangiuliano è una delle parti offese, insieme a sua moglie e all’ex capo di gabinetto del ministero, Francesco Gilioli. Questa vicenda ha suscitato un’attenzione mediatica significativa, non solo per le accuse gravi, ma anche per il contesto in cui si sono sviluppate.

Le dimissioni di Sangiuliano e la sua nuova candidatura

Gennaro Sangiuliano, originario di Napoli, ha recentemente annunciato la sua candidatura come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania, fissate per il 23 e 24 novembre. La sua decisione di candidarsi è avvenuta dopo le dimissioni dall’incarico di ministro, avvenute nel settembre, in seguito allo scandalo legato ai suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia.

Il contesto dello scandalo

Durante il suo mandato, Sangiuliano e Boccia avevano viaggiato frequentemente insieme, dando origine a sospetti sulla natura della loro collaborazione. Dopo settimane di voci e notizie, Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni, e successivamente è tornato a lavorare come giornalista per la Rai, dove attualmente è corrispondente da Parigi. Nel frattempo, anche Boccia ha espresso l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni, candidandosi con un’altra lista politica.

Le indagini parallele e le controversie legali

Oltre alle accuse di stalking e diffamazione, Maria Rosaria Boccia è attualmente sotto indagine anche dalla procura di Napoli per presunti reati di falso e truffa, riguardanti irregolarità nei documenti della sua laurea. Questi sviluppi hanno reso la situazione ancora più complessa, portando a interrogativi sulla credibilità e sulla carriera politica di entrambi i soggetti coinvolti.

Le ripercussioni mediatiche

Lo scandalo ha avuto ripercussioni dirette anche sulla Rai, che ha ricevuto una multa di 150.000 euro dal Garante della Privacy per la trasmissione di un audio privato di Sangiuliano durante il programma Report. Questa registrazione ha rivelato dettagli sulla relazione tra Sangiuliano e Boccia, contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico e politico su questa vicenda controversa.

In conclusione, il caso di Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano continua a svilupparsi, con le udienze e le indagini che si intrecciano a una campagna elettorale che si preannuncia già turbolenta. Resta da vedere come queste dinamiche influenzeranno le scelte politiche e la carriera di entrambi gli ex protagonisti di questa complessa vicenda.