Maria Teresa Ruta ha affrontato una fase di depressione dopo la sua partecipazione a GF, durante la quale ha ammesso di aver avuto dei pensieri negativi.

Maria Teresa Ruta è stata ospite recentemente in un episodio di Storie Italiane, dove ha aperto il suo cuore e parlato dei suoi personali incontri con la depressione. Facendo parte degli ospiti speciali di Eleonora Daniele, Ruta ha discusso dell’incidenza sempre crescente dei problemi di salute mentale che affliggono sia le celebrità che il pubblico generale.

Nonostante sia conosciuta come una figura radiosa e vivace nel mondo televisivo italiano, Ruta ha rivelato di aver affrontato la depressione diverse volte nella sua vita. Ha condiviso come abbia dovuto cercare aiuto per far fronte a questa malattia.

Il suo racconto ha portato alla luce che la sua battaglia con la depressione è iniziata dopo la nascita della sua prima figlia, Guenda Goria. Descrive come ha sentito un cambiamento di umore e di stato d’animo rispetto al solito dopo il parto. Anche se sembrava aver superato questo episodio grazie al supporto del suo ex marito Amedeo Goria e della sua famiglia, la realtà era diversa.

Il ciclo si è ripetuto, seppure in misura minore, dopo la nascita del suo secondo figlio, Gian Amedeo. Ruta ha ammesso di aver pensato che sarebbe stata meglio preparata dopo il secondo parto, ma anche in quel caso ha affrontato una forma di depressione, sebbene leggera. Nel condividere il suo viaggio, Ruta ha inviato un messaggio potente ai suoi telespettatori.

Ruta ha riconosciuto che, nonostante la sua personalità positiva, non era protetta da questa afflizione, proprio come sua madre, che ancor oggi convive con la depressione. Il punto più difficile della sua malattia è stato due anni fa, quando ha dovuto affrontare la depressione neurochimica. Questo è stato rivelato con grande emozione da Maria Teresa Ruta e, quando interrogata da Eleonora Daniele, ha confessato che tutto è avvenuto dopo il suo tempo nel Grande Fratello. La depressione neurochimica è arrivata due anni fa e ha dovuto accettare la sua presenza, dato che non aveva spiegazioni per essa. Aveva mantenuto per se stessa il suo stato, insistendo che poteva affrontarlo da sola. I suoi pensieri non erano in linea con la realtà, era invasa da idee negative. Roberto le ha insistito per cercare aiuto medico e così ha iniziato un trattamento. Nonostante il reality possa averla turbata, Ruta ha sottolineato che la causa scatenante è stata il lutto per la morte di suo padre, lasciandola con il desiderio di non fare più nulla, neanche alzarsi la mattina. Ruta, ex partecipante al Grande Fratello, ha concluso dicendo che ora sta meglio, grazie a dei farmaci che, dopo un anno di trattamento, è in grado di assumere a dosi minime.