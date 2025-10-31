Negli ultimi anni, la figura di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, è emersa non solo per le sue dichiarazioni politiche, ma anche per la crescente discrepanza tra il suo stipendio ufficiale e il suo patrimonio personale. Secondo un’inchiesta condotta dall’agenzia di stampa Explainer, durante il conflitto in Ucraina, Zakharova ha accumulato entrate e proprietà per milioni di rubli, suscitando preoccupazioni e interrogativi sulla trasparenza della sua situazione finanziaria.

Entrate e guadagni di Zakharova

, le entrate di Zakharova ammontano a circa 11 milioni di rubli (circa 137.800 dollari), una cifra che è quasi il doppio del suo stipendio ufficiale di 6 milioni di rubli (75.100 dollari). Questo surplus di entrate è attribuito a pagamenti ricevuti da media statali e royalties generate dalla sua attività di cantautrice.

Esenzione da dichiarazioni finanziarie

Un aspetto cruciale di questa situazione è che l’entrata di Zakharova è esentata da controlli pubblici grazie a un decreto del 2014 firmato dal Ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che la esonera dai requisiti di divulgazione finanziaria che solitamente si applicano ai diplomatici di alto rango.

Aquisizione di beni immobili

Recenti scoperte hanno rivelato che Zakharova ha acquistato un appartamento di lusso nel centro di Mosca nel dicembre. Il costo dell’immobile, che supera i 100 milioni di rubli (1,2 milioni di dollari), è circa 17 volte il suo stipendio annuale come funzionario pubblico. Questa transazione ha messo in luce ulteriormente le discrepanze tra le sue entrate ufficiali e il suo patrimonio.

Proprietà e registrazione

Documenti pubblici riportano che la proprietà di 151 metri quadrati è stata registrata come appartenente alla Federazione Russa. Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Explainer, è emerso che Zakharova è l’effettivo acquirente, con suo padre identificato come l’ultimo proprietario dell’appartamento.

Collegamenti familiari e contratti governativi

Un altro aspetto interessante riguarda il marito di Zakharova, Andrei Makhrov, che ricopre un ruolo dirigenziale in una società di ricerca geofisica e di perforazione. Questa azienda ha guadagnato contratti multimilionari da compagnie statali attive nel settore dell’energia e delle estrazioni minerarie. I rapporti suggeriscono che l’azienda di Makhrov ha beneficiato notevolmente durante il boom economico generato dalla guerra.

Riflessioni finali

Nonostante le richieste di commento da parte di Explainer, il Ministero degli Esteri russo non ha fornito alcuna risposta. Questa mancanza di trasparenza alimenta ulteriormente i dubbi sull’integrità della situazione finanziaria di Zakharova e sulle possibili implicazioni di conflitti d’interesse.