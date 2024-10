Marina di Guardo, madre delle sorelle Ferragni, si è lasciata con il compagno di lunga data Frank Kelcz.

Le ragioni della rottura

La relazione tra la scrittrice e il manager inglese è durata anni e sembra sia finita a causa anche delle vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni nell’ultimo anno.

Riporta Dagospia: “Nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione. Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia.”

Marina di Guardo, dal pandorogate alla rottura del matrimonio tra Chiara e Fedez, è sempre stata molto vicina alla figlia e sembra che questo abbia incrinato il rapporto con il compagno.

La relazione tra Marina di Guardo e Frank Kelcz

Classe 1961, Marina di Guardo è stata sposata con Marco Ferragni, dentista di Cremona, da cui ha avuto le tre figlie: Francesca, Chiara e Valentina. I due hanno divorziato quando le figlie erano ancora adolescenti e di Guardo si è legata Frank Kelcz, un manager inglese per tanti anni ha vissuto in America prima di trasferirsi in Italia.