"Mario Draghi immobile davanti alla crisi, una brutta negligenza, il governo potrebbe intervenire, come può, per l’amministrazione ordinaria"

“Mario Draghi è immobile davanti alla crisi, la sua è stata una brutta negligenza”. A L’Aria che Tira Luca Telese a testa bassa contro il governo uscente e le sue ultime “iniziative”. Il giornalista è stato duro con il premier uscente che a suo parere e secondo quanto riportato da Il Tempo “resta a guardare davanti alla crisi e alla rabbia sociale crescente, senza interventi decisi”.

“Draghi immobile davanti alla crisi”

Ha detto Telese senza sconti: “Non credo ci sia un’intenzione omicida ma una brutta negligenza, il governo potrebbe intervenire, come può, per l’amministrazione ordinaria, per tutte le emergenze nazionali”. E ancora: “Invece l’immagine che abbiamo è quella di Mario Draghi che dice ‘Io ho fatto il mio decreto, ho aggiunto questi soldi, bene il lavoro è fatto’, il tutto un mese”.

Le imprese che non sono cruscotti auto

“Io non riesco a capire come si possa restare insensibili, perché il tema rimane quello del danno irreparabile.

Quando si chiudono i battenti di un’impresa poi non si riaccende girando la chiave nel cruscotto di una macchina”. E in chiosa: “Quello che si interrompe poi finisce nei programmi di assistenza, nelle casse integrazione, nella disoccupazione, ma cessa l’attività che produce ricchezza e Pil”.