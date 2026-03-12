Mario Lenti e Cinzia Paolini, la versione di Claudia Lenti

Negli ultimi giorni il parterre del Trono Over di Uomini e Donne è tornato a parlare di una possibile intesa tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. Le accuse di un presunto accordo tra i due hanno scatenato commenti vivaci sia in studio sia online, con opinionisti e spettatori che non risparmiano critiche. Al centro del dibattito è finita anche Claudia Lenti, figlia di Mario e a sua volta ex dama del programma, che ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione.

In una intervista rilasciata al format Casa Lollo, Claudia ha offerto una lettura personale dei fatti e della personalità del padre, cercando di smontare idee ricorrenti sui motivi della sua partecipazione. Le reazioni in studio, da parte di figure come Tina Cipollari e Gianni Sperti, e le dichiarazioni di ex partecipanti come Magda Catozzi, hanno alimentato il sospetto, ma la versione dei fatti proposta da Claudia riporta l’attenzione su aspetti più intimi e meno strategici del percorso di Mario.

La difesa di Claudia e i punti chiave

Claudia Lenti sostiene che il padre non abbia ragioni concrete per mettere in scena una conoscenza: prima di tutto perché, essendo nato nel 1953, è un uomo maturo che non cerca visibilità a tutti i costi. Secondo lei, se qualcuno volesse costruire un personaggio televisivo lo farebbe con toni più concilianti e simpatici, mentre il comportamento di Mario è spesso diretto e senza filtri. Claudia ricorda inoltre la perdita della moglie Pina nel 2026 e l’intervista rilasciata a gennaio 2026, elementi che, a suo dire, spiegano la scelta di rimettersi in gioco per motivi più personali che strategici.

Perché non sarebbe un piano studiato

Nel suo ragionamento Claudia fa leva su alcune osservazioni pratiche: un accordo cercato per ottenere popolarità richiederebbe atteggiamenti diversi da quelli mostrati da Mario Lenti. La figlia sottolinea che il padre non appare intenzionato a costruire un’immagine forzatamente positiva, e anzi talvolta si espone volutamente in modo scomodo. Questo, secondo lei, contraddirebbe l’ipotesi che dietro la frequentazione ci sia una recita concordata con Cinzia Paolini.

Le critiche in studio e i sospetti esterni

Le accuse non arrivano soltanto dal pubblico: personaggi storici del programma hanno commentato duramente la conoscenza tra Mario e Cinzia. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno spesso puntato il dito, mentre ex dame come Magda Catozzi hanno espresso scetticismo, arrivando a parlare di una possibile recitazione. Magda, che ha lasciato il programma dopo aver intrapreso una conoscenza fuori dalle telecamere, ha spiegato di aver perso fiducia in alcuni comportamenti osservati in studio e di ritenere poco credibile la coppia, definendone gli atteggiamenti “sfacciati”.

Le dinamiche tra protagonisti

Oltre alla coppia citata, nello stesso contesto si discutono altri rapporti come quello tra Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante, e la posizione di dame come Gemma Galgani, spesso coinvolta nelle polemiche. Il punto ribadito da molte voci è che in trasmissione certe azioni possono essere lette in chiave strategica: creare scalpore può risultare conveniente per ottenere attenzione, ma secondo Claudia questo non sarebbe il caso del padre.

Il profilo personale di Mario Lenti

Al di là delle polemiche, il ritratto di Mario Lenti che emerge è quello di un uomo concreto: imprenditore edile originario di Talsano, legato alle sue radici e con una storia familiare significativa. La partecipazione a Uomini e Donne è stata incoraggiata anche dalla figlia, che conosce bene le dinamiche del programma. La perdita della moglie Pina nel 2026 ha rappresentato per Mario un punto di svolta, motivo per cui alcuni comportamenti possono essere interpretati come la ricerca di una nuova compagnia, più che una operazione di immagine.

Al momento Claudia assicura che la conoscenza tra Mario e Cinzia è sospesa, senza escludere un possibile riprendere in futuro. La vicenda rimane aperta: non ci sono prove certe di un accordo e molte opinioni restano divise. La controversia mette in luce come, in programmi come Uomini e Donne, la percezione pubblica e le strategie personali si intreccino spesso, lasciando spazio a interpretazioni diverse e a un dibattito che probabilmente proseguirà nelle prossime puntate.