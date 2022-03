Napoli è in lutto per la scomparsa di Mario Raffa, professore di Ingegneria ed ex assessore del capoluogo morto a 75 anni.

Addio a Mario Raffa, professore e ricercatore universitario in passato assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli: dopo una lunga carriera nell’ambito dell’ingegneria con numerose ricerche anche all’estero, è morto all’età di 75 anni.

Mario Raffa morto

Nato a Calvi San Nazzaro, in provincia di Benevento, si era laureato nel 1973 in Ingegneria Elettrica per poi entrare a far parte del CSEI – Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria. Dall’anno successivo svolgeva attività didattica presso l’Università Federico II di Napoli tenendo il corso di Ingegneria Economico-Gestionale.

Dopo aver svolto l’incarico di direttore tecnico nello stabilimento campano di una multinazionale, si è concentrato sull’attività di ricerca sia in Italia che all’estero.

Alla fine degli anni Ottanta si è infatti recato all’Università di Newcastle Upon Tyne, nel Regno Unito, e ha trascorso del tempo, sempre in qualità di ricercatore, anche negli Stati Uniti, in Giappone, in Olanda, in Spagna e in Svezia. Dal 1991 al 2004 ha inoltre insegnato all’Accademia dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli.

Mario Raffa morto: era stato assessore

Oltre che alla carriera accademica, Raffa si è dedicato anche alla vita pubblica.

Dal 2008 al 2011 ha infatti ricoperto il ruolo di assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli durante l’amministrazione guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. Questo il cordoglio dell’attuale primo cittadino Gaetano Manfredi: “Napoli perde un grande innovatore che ha sempre reso protagonisti i giovani valorizzandone il talento: una grave perdita per la città che non dimenticherà il suo apporto alla comunità da docente e amministratore pubblico“.