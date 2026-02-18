Maritime Security Belt: esercitazioni iran-russia-cina nello Stretto di Hormuz

Esercitazioni congiunte tra Iran e Russia nello Stretto di Hormuz rafforzano la presenza di Mosca e Teheran in un crocevia energetico mentre proseguono i negoziati sul nucleare

Le acque intorno allo Stretto di Hormuz sono tornate al centro dell’attenzione dopo l’avvio di ampie esercitazioni navali congiunte tra Iran e Russia. Navi russe sono arrivate in porti iraniani e le manovre si svolgono nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano, in un momento in cui i colloqui sul programma nucleare di Teheran stanno già mettendo sotto pressione il quadro diplomatico.

Le carte e i bollettini ufficiali che abbiamo visionato descrivono uno schieramento variegato e prove di guerra elettronica; tutto ciò interessa rotte marittime vitali per il commercio energetico mondiale.

Le prove sul campo

I ministeri della Difesa di Teheran e Mosca hanno confermato il trasferimento di navi e l’inizio delle esercitazioni. Tra gli assetti coinvolti figurano fregate, sottomarini e unità logistiche, oltre a unità rapide e piattaforme per il supporto in mare. I comunicati parlano di esercizi di coordinamento tattico e sorveglianza marittima; i documenti riscontrati mostrano anche scambi logistici in porti iraniani e rotazioni pianificate verso l’Oceano Indiano, segno di una capacità operativa pensata per essere sostenuta nel tempo.

Obiettivi dichiarati e messaggi impliciti

Ufficialmente, l’operazione viene presentata come un rafforzamento della sicurezza marittima: protezione della navigazione civile, contrasto alla pirateria e potenziamento delle capacità di soccorso. Accanto a queste motivazioni tecniche, però, emergono chiare finalità politiche. Le manovre servono anche a dimostrare capacità di proiezione e deterrenza lungo un corridoio che convoglia grandi volumi di energia: interdizioni simulate, pattugliamenti congiunti e esercitazioni di soccorso su larga scala compongono uno spettro operativo più ampio della semplice addestramento.

Comunicazione e pubblico di riferimento

I messaggi strategici sembrano rivolgersi sia a interlocutori regionali sia a potenze extra-regionali. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori bollettini ministeriali e rapporti di osservatori marittimi indipendenti, anche se finora non è stato diffuso un calendario dettagliato delle operazioni. La presenza russa accanto alle unità iraniane — e, secondo alcune fonti, la partecipazione cinese in contesti più ampi come la cosiddetta Marine Security Belt — contribuisce a rendere più visibile il ruolo di potenze eurasiatiche vicino agli avamposti militari statunitensi in Medio Oriente.

Un nuovo modello di pattugliamento

Il dispiegamento sembra orientato a instaurare una routine di sorveglianza multilaterale nella regione, con il potenziale di riequilibrare la percezione di sicurezza tradizionalmente attribuita principalmente alla presenza americana. Questo non solo cambia la narrativa politica, ma introduce nuove dinamiche di deterrenza e di interazione tra flotte di nazionalità diverse.

Tempismo e sovrapposizioni diplomatiche

Le manovre coincidono con colloqui indiretti tra delegazioni statunitensi e iraniane sul dossier nucleare, mediati da terze parti. Contestualmente, Washington ha aumentato lo schieramento militare nell’area come leva di pressione. Questa sovrapposizione tra esercitazioni e negoziati amplifica la componente simbolica delle operazioni navali e complica il terreno negoziale, aumentando il rischio di escalation accidentale se le comunicazioni e i canali di deconfliction non funzionano perfettamente.

Misure operative e impatto sul traffico marittimo

Durante fasi specifiche delle esercitazioni, Teheran ha annunciato chiusure temporanee e parziali dello Stretto di Hormuz per motivi di sicurezza. Un controllo anche temporaneo di questa rotta può influire sul transito di petrolio e gas liquefatto, settori particolarmente sensibili per l’economia globale. Le autorità marittime hanno imposto restrizioni a navi civili e operatori logistici, una mossa che complica le operazioni quotidiane e può generare ripercussioni immediate sui mercati.

Conseguenze economiche attese

Analisti consultati avvertono che anche brevi interruzioni possono far salire i prezzi del petrolio, soprattutto per la percezione di rischio e per le possibili interruzioni nelle forniture. Mercati e compagnie assicurative reagiscono rapidamente, riallineando premi e valutazioni di rischio. Se le restrizioni dovessero protrarsi, gli effetti sui flussi commerciali e sui piani di approvvigionamento energetico diventerebbero più duraturi e concreti per molti Paesi importatori.

Capacità e dotazioni in campo

Le fonti aperte e i documenti esaminati segnalano un mix eterogeneo di mezzi: navi di superficie iraniane di nuova generazione, unità rapide asimmetriche, fregate e corvette russe e assetti subacquei avanzati. In alcune edizioni più ampie delle manovre sono state riportate anche unità cinesi. Le esercitazioni si sono evolute da scenari dimostrativi a scenari più complessi, con impieghi di guerra elettronica e attacchi condotti con droni, incrementando le capacità di interdizione e la proiezione di potenza nella zona.

Strategia asimmetrica e rischi per i corridoi commerciali

Il dispiegamento combina tattiche a bassa firma — motovedette veloci, sottomarini di piccolo taglio e l’uso di mine — con piattaforme convenzionali più visibili e con capacità missilistiche e subacquee russe. Questo mix aumenta la complessità della risposta per le forze di sicurezza e innalza il rischio per i corridoi marittimi critici, dove anche un singolo incidente può avere effetti a catena.

