Mark Bryan, l’ingegnere sposato ed etero che ama indossare gonne e tacchi alti

Mark Bryan è un ingegnere di 61 anni sposato ed etero, ma ha la passione di vestirsi come una donna.

Mark Bryan è un ingegnere robotico di 61 anni di origine americana ma che vive in Germania. È sposato ed è etero, ma ha una passione particolare: ama vestirsi da donna, con tanto di gonne a tubino e tacco 12. Mark è un buon marito e un buon padre, certamente una persona anticonformista che ama andare fuori dagli schemi, senza la paura di essere giudicato da altri.

Proprio questo suo hobbie ha permesso a Mark di diventare una star del web.

Mark Bryan è etero, ma il suo look è decisamente particolare

Nella sua pagina Instagram, il 61enne ha postato numerose foto di lui al lavoro, mentre indossa abiti prettamente femminili.

Dalle immagini sembra che Mark si diverta molto a farsi vedere in pubblico con gonne a tubino e tacchi alti. Come fa tuttavia notare Notiziariodelweb.com, è erroneo pensare che Mark Bryan sia un uomo che ha cambiato orientamento sessuale dopo aver messo su famiglia. Le cose infatti stanno diversamente.

Mark Bryan etero: “Mi vesto così per essere diverso”

Nel corso di un’intervista, Mark Bryan ha precisato la sua situazione, spiegando perché indossi otufit prettamente femminili nonostante la sua eterosessualità: “Mi vesto così perché posso. Solo per essere diverso. Ho sempre ammirato le donne che indossavano gonne strette e tacchi. Non sessualmente, ma il potere che hanno mostrato di avere. Non mi vesto per essere attraente, ma per vestirmi come farebbe qualsiasi donna professionista. Per me i vestiti non hanno genere”.

E poi ancora: “Preferisco le gonne ai vestiti. I vestiti non mi permettono di mescolare i sessi. Preferisco un look ‘maschile’ sopra la vita e uno non di genere sotto la vita. Si tratta di vestiti che non hanno sesso”.

Mark Bryan etero: il suo è un abbigliamento di lavoro decisamente diverso

Bisogna dunque precisare come quello di Mark Bryan sia un abbigliamento lavorativo del tutto sui generis: i tipici completi che i maschi sono soliti indossare sul posto di lavoro lasciano spazio nel suo caso a gonne e tacchi a spillo. Ovviamente, l’abitudine di Mark è approvata da sua moglie. Come ha dichiarato lo stesso ingegnere, la sua signora lo aiuta nella scelta degli outfit. Mark Bryan fa questo non solo per hobbie, ma anche perché l’uomo sta simbolicamente portando avanti una crociata: quella contro gli stereotipi di genere. Si attendono i feedback da parte degli utenti social.