Marocco, un uomo condannato a 5 anni di carcere per un post su Facebook in cui criticava il re

Said Boukioud, uomo marocchino di 48 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver criticato il re del Marocco, Mohammed VI, con un post pubblicato su Facebook alla fine del 2020 e successivamente eliminato. Nel suo post, l’uomo contestava la normalizzazione dei rapporti tra Egitto e Israele, avviata a dicembre del 2020, con la mediazione degli Stati Uniti, che ha portato a un rafforzamento della collaborazione tra i due paesi in vari ambiti, tra cui il turismo e la sicurezza.

Condannato a 5 anni di carcere in Marocco: le regole

Il codice penale marocchino punisce i comportamenti considerati pericolosi per la monarchia con una pena tra i sei mesi e i due anni dicarcele, che possono arrivare a 5 anni se l’offesa è commessa pubblicamente. La legge è molto criticata da associazioni e attivisti per i diritti umani, che sostengono che vada a limitare la libertà di espressione e non chiarisca abbastanza cosa può considerarsi un attacco alla monarchia, lasciando ampia libertà interpretativa alle autorità. L’avvocato di Boukioud ha detto di aver presentato ricorso.