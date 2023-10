Il rover Perseverance della NASA ha catturato uno straordinario tramonto blu su Marte. La fotografia è stata scattata martedì 4 luglio 2023, ma lo scatto è stato condiviso solo in questi giorni.

Marte, il tramonto blu immortalato dal rover della Nasa

Il rover Perseverance della Nasa, giunto nel cratere Jezero il 18 febbraio 2021, ha catturato uno straordinario tramonto su Marte, di colore blu freddo. Un effetto davvero incredibile. La foto è stata scattata martedì 4 luglio 2023, ma lo scatto è stato condiviso solo di recente sul profilo Mars Mission Images Bot su X. Si tratta di un account che pubblica in modo automatico le foto scattate dai rover della Nasa su Marte, grazie ad algoritmi che selezionano le immagini più belle. Oltre all’immagine il bot inserisce il nome del rover, il sol, il tema trattato e il tipo di fotocamera usato.

Tramonto blu immortalato su Marte: i dettagli

Nel caso dello scatto del tramonto blu la fotocamera usata è stata la NAVCam, fotocamera di navigazione che consente una vista a 360° intorno a Perseverance. Non è quella dotata della qualità migliore, ma può catturare meravigliosi scorci. Ma per quale motivo il tramonto su Marte era blu? Prima di tutto Marte è molto distante dalla Terra e dal Sole, per cui riceve solo una parte della luce rispetto al nostro Pianeta. Ha anche un’atmosfera molto più debole, per cui le interazioni tra i composti presenti sono diverse. Ciò che dona ai tramonti di Marte i colore blu sono le polveri sollevate dal vento, che favoriscono il passaggio della luce blu a lunghezza d’onda più corta e filtra quella a lunghezza d’onda più lunga, come quella rossa e arancione.

“I colori derivano dal fatto che la polvere molto fine ha le dimensioni giuste affinché la luce blu penetri nell’atmosfera in modo leggermente più efficiente. Quando la luce blu si disperde dalla polvere, rimane più vicina alla direzione del Sole rispetto alla luce di altri colori. Il resto del cielo va dal giallo all’arancione, poiché la luce gialla e rossa si diffondono in tutto il cielo invece di essere assorbite o stare nei pressi del Sole” ha spiegato il professore Mark Lemmon della Texas A&M University.