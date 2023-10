Elon Musk ha annunciato che Space X arriverà su Marte tra tre o quattro anni. Il miliardario è intervenuto in videoconferenza al Congresso Astronautico Internazionale in Azerbaigian.

Elon Musk: “Space X su Marte in massimo 4 anni”

Elon Musk ha annunciato che Space X potrebbe far atterrare una navicella su Marte tra tre o quattro anni. Il miliardario lo ha dichiarato giovedì 5 ottobre 2023, quando è intervenuto in videoconferenza al Congresso Astronautico Internazionale di Azerbaigian. “Penso che sia possibile effettuare un atterraggio di prova senza equipaggio entro i prossimi quattro anni” ha dichiarato Elon Musk a Clay Mowry, presidente della Federazione Astronautica Internazionale.

L’annuncio di Elon Musk: non è la prima volta

Non è il primo annuncio di questo genere. Elon Musk ha presentato per la prima volta il suo razzo per Marte nel 2016 in occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Guadalajara, in Messico. Aveva previsto che il primo atterraggio senza equipaggio sarebbe avvenuto nel 2022 e il primo volo con persone a bordo nel 2024. In realtà è stato effettuato un solo volo di prova della Starship lo scorso aprile, che non è andato a buon fine. La navicella, programmata per separarsi dal primo stadio del lanciatore tre minuti dopo il decollo, non si è separata e il razzo è stato fatto esplodere in una palla di fuoco sul Golfo del Messico. Elon Musk ha dichiarato che un secondo Starship è pronto, ma bisogna attendere che la Federal Aviation Administration rilasci una nuova licenza di lancio.