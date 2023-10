Intesa San Paolo annuncia un investimento in Space X, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. L’investimento fa parte del piano d’impresa 2022-2025 con cui la banca ha deciso di puntare sull’innovazione.

Intesa San Paolo investe in Space X di Elon Musk

Intesa San Paolo ha annunciato un investimento in Space X, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Al momento l’ammontare dell’operazione non è stato rivelato. La banca ha spiegato in una nota che l’investimento fa parte del Piano d’impresa 2022-2025 che punta tutto sull’innovazione. Intesa ha deciso di investire su un’azienda che ha dimostrato una visione d’avanguardia ed è diventata famosa a livello mondiale per alcune imprese davvero storiche.

Space X, l’azienda aerospaziale di Elon Musk

Space X, di proprietà di Elon Musk, con sede in California, è leader mondiale nel settore dell’esplorazione spaziale. Si tratta dell’unica azienda privata in grado di lanciare in orbita e riportare a terra un veicolo. Nel 2020 è stata la prima compagnia privata a trasportare delle persone nella stazione spaziale. Space X sta sviluppando il progetto Starship, nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente in grado di trasportare persone su Marte e verso altre destinazioni del sistema solare. Starlink, invece, è il primo sistema satellitare internet in grado di offrire connessioni ad alta velocità in tutto il mondo.