Guai nella famiglia reale norvegese: la principessa Martha Louise di Norvegia è indagata. In vista delle sue nozze con lo sciamano Durek Verrett, ha utilizzato il titolo per fini commerciali.

Martha Louise di Norvegia è indagata

Mentre la Royal family inglese fa i conti con la vera causa di morte della regina Elisabetta, quella norvegese si è ritrovata con una bella gatta da pelare ad un passo dalle nozze dell’estate. La principessa Martha Louise di Norvegia, che a breve sposerà lo sciamano Durek Verrett, è indagata per uso improprio del titolo reale.

Cosa ha combinato Martha Louise di Norvegia?

Martha Louise di Norvegia, 52 candeline all’attivo, è indagata perché ha usato la sua immagine per fini commerciali. In vista del suo matrimonio con Durek Verrett, ha pubblicizzato un gin che verrà consumato proprio nel giorno delle nozze. La principessa si è giustificata dicendo di aver dimenticato che il suo titolo non poteva essere impiegato per business. L’etichetta della bevanda alcolica recita:

“Abbiamo creato questo gin per il matrimonio della principessa Märtha Louise e Durek Verrett a Geiranger nell’agosto 2024”.

Martha Louise di Norvegia sbugiardata dai produttori del gin

Mentre la portavoce di Martha Louis di Norvegia parla di un errore di comunicazione, un po’ come ha fatto Chiara Ferragni con il pandoro Balocco, i produttori del gin chiariscono che è stata proprio la principessa a chiedere di associare la bevanda al suo matrimonio. Come finirà questa faccenda? Al momento non è dato saperlo, ma le nozze della 52enne restano fissate per il prossimo 29 agosto.