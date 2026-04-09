Martina Miliddi: amicizia con Stefano De Martino, no alla competizione con Samira Lui

Martina Miliddi racconta l'amicizia con Stefano De Martino, il ritorno dall'estero per Affari Tuoi e perché i confronti con Samira Lui sono infondati

Negli ultimi mesi il nome di Martina Miliddi è tornato spesso sulle pagine di cronaca rosa per la sua partecipazione ad Affari Tuoi e per i rumor che la volevano al centro di attenzioni nei confronti del conduttore Stefano De Martino. L’ingresso nel cast del programma il 19 gennaio ha aumentato l’esposizione mediatica della ballerina, ma lei preferisce rimettere ordine parlando di fatti concreti: un rapporto professionale e di stima, radicato nel passato comune ad Amici, e non una storia d’amore o una competizione con la collega di rete.

Intervistata, Martina ha anche affrontato le chiacchiere che la mettevano in contrapposizione a Samira Lui, volto noto di Canale 5. Le sue parole vanno nel senso opposto: il confronto è più un atto di gratitudine e riconoscimento che un terreno di scontro. Nel racconto emergono episodi significativi — come la chiamata ricevuta mentre era alle Seychelles e il viaggio immediato per raggiungere il set — che delineano una collaborazione basata sulla fiducia e sulla reciproca considerazione.

Un legame nato ad Amici e rinsaldato ad Affari Tuoi

Il filo che unisce Martina a Stefano De Martino parte dalla scuola di Amici, dove lui ha ricoperto il ruolo di giudice nel serale mentre lei era concorrente. Quel primo incontro professionale si è trasformato in una relazione di lavoro segnata dalla stima reciproca: secondo la ballerina, De Martino le ha offerto un’opportunità significativa affidandole ruoli di visibilità e riconoscimento. Quando la proposta per Affari Tuoi è arrivata, Martina era in vacanza alle Seychelles; la decisione di tornare subito in Italia — prendere il primo volo come ha raccontato — è l’immagine simbolo della serietà con cui ha colto l’occasione.

Una collaborazione fondata sulla fiducia

Più che una semplice presenza televisiva, per Martina il lavoro accanto a De Martino è stato un banco di prova e un segnale di fiducia: l’averla voluta in trasmissione è percepito come un riconoscimento. Nel suo racconto riaffiora il concetto di protezione professionale e di crescita: essere scelta per ballare tra i pacchi di un programma di prima serata rappresenta, per lei, un importante salto di qualità. Questo rapporto, definito amichevole e di debito morale, ha contribuito a consolidare la sua immagine al grande pubblico.

La polemica con Samira Lui: perché i paragoni sono fuorvianti

I paragoni con Samira Lui, spesso evocati dalla stampa in chiave di gara tra programmi televisivi, non trovano riscontro nelle parole di Martina. La ballerina sottolinea di nutrire ammirazione e stima per Samira, riconoscendone un curriculum professionale più articolato e affermato rispetto al suo. Per Martina, essere accostata a una collega così visibile è motivo di orgoglio più che di fastidio, e la contrapposizione mediatica — tra i pacchi di Rai 1 e il palco di Canale 5 — è frutto più di logiche di audience che di reale inimicizia tra le due donne.

Un confronto che nasce dalla tv, non dai comportamenti

Osservando i fatti, non emergono scintille o scambi pungenti tra Martina e Samira: nessuna frecciatina pubblica, nessun atto che possa alimentare l’idea di una rivalità. Il parallelismo è spesso costruito dall’esterno, sulla base dei ruoli che ricoprono ogni sera nei rispettivi programmi, mentre le protagoniste mantengono una relazione fatta di rispetto reciproco. Questo distingue il confronto mediatico dalla realtà delle relazioni professionali, dove prevalgono collaborazione e riconoscimento.

Il percorso dopo Amici e la sfera privata

La traiettoria di Martina non è stata lineare: dopo l’esperienza ad Amici ha attraversato un periodo di inattività nel settore della danza, durato oltre un anno, che l’ha costretta a ricostruirsi professionalmente. In quell’intervallo ha scelto di non correre, di rimettere insieme pezzi di carriera e credibilità con calma e determinazione. La vicenda personale, segnata dalla perdita del padre nel 2010, ha influenzato la sua visione della vita e del lavoro; lei stessa ha raccontato di sentirne la presenza come una forma di protezione silenziosa.

La dimensione affettiva

Oggi Martina vive un rapporto sentimentale con Simone, un danzatore a cui attribuisce il ruolo di famiglia: nella conversazione privata non nasconde il desiderio di costruire un progetto familiare. Anche in questo ambito emergono parole di concretezza più che di ostentazione, a conferma della scelta di privilegiare relazioni autentiche rispetto alle speculazioni dei tabloid. Il bilancio finale è quello di una professionista che, pur giovane, sa trasformare opportunità in tappe di crescita senza farsi trascinare dalle logiche del gossip.