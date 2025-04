Il trasferimento nella clinica Maugeri

Dopo un lungo e difficile periodo di ricovero di nove mesi presso l’ospedale Cardarelli, Martina Russo ha finalmente iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Trasferita nella clinica Maugeri di Telese Terme, Martina si prepara a intraprendere un percorso di riabilitazione intensiva. Questo passaggio rappresenta non solo un cambiamento di struttura, ma anche una speranza di recupero per una giovane donna che ha subito una tragedia devastante.

La tragedia del ballatoio di Scampia

Il 22 luglio scorso, Martina è stata coinvolta in un drammatico crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia, un evento che ha portato alla morte di tre persone e ha cambiato per sempre la sua vita. A seguito di questo incidente, Martina ha subito gravi danni, rimanendo paralizzata e con significativi problemi di memoria. Oggi, la giovane donna non riesce nemmeno a riconoscere la figlia, un segno tangibile delle conseguenze devastanti di quel giorno. La sua famiglia, in particolare la sorella Maria, è rimasta al suo fianco, sostenendola in ogni momento difficile.

Il supporto della comunità e dei volontari

Il trasferimento di Martina nella nuova clinica è stato possibile anche grazie alla solidarietà dei volontari dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che hanno organizzato il viaggio in ambulanza. Questo gesto di altruismo ha rappresentato un importante sostegno per la famiglia di Martina, che ha vissuto mesi di angoscia e speranza. “Martina è stata molto provata, ma quando si sono aperte le porte della clinica, ha sorriso. Per noi è la soddisfazione più grande”, raccontano i soccorritori, evidenziando l’importanza del supporto comunitario in momenti di crisi.