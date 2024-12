Dopo giorni di agonia e numerosi interventi chirurgici, Martina Voce, la studentessa fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo, sta lentamente recuperando le forze. Nonostante le gravi ferite riportate, la giovane è riuscita a superare i momenti più critici e ora è fuori pericolo. A dichiararlo lo zio Antonio Voce.

“Il babbo Carlo ha parlato con la primaria, che ha dichiarato mia nipote fuori pericolo . Ovviamente ci sarà molto da fare per la riabilitazione , ci sono da controllare tutte le ferite al volto, specialmente una che può dare un rischio di paralisi facciale. Per la parte sinistra, dove è stata colpita all’orecchio, c’è qualche problematica. Però la notizia più importante è che Martina si può dichiarare totalmente fuori pericolo”.

Un folle gesto di violenza ha segnato la vita della 21enne fiorentina, che è stata oggetto di un brutale tentativo di omicidio da parte del suo ex fidanzato a Oslo. L’uomo, con un’azione premeditata, l’ha accoltellata ripetutamente, lasciandola gravemente ferita, venerdì 20 dicembre nel negozio nel quale lavorava.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha commentato così la buona notizia:

“Oggi è arrivato il momento che abbiamo tanto atteso e la notizia ci ha riempiti di gioia. Tutta Firenze ha vissuto la notizia dell’accaduto e l’attesa di novità positive sulle condizioni di Martina con sincera e sentita partecipazione. La città l’abbraccia, insieme alla sua famiglia, con tutto l’affetto possibile e le è vicina per aiutarla a superare definitivamente questa brutta avventura”.

“L’ho vista passare, sta bene, ha aperto gli occhi, ha provato a parlare un’altra volta. Ha ancora il tubo della tracheotomia e riesce a dire alcune parole. Mi ha mandato un bacio, le ho detto di farsi forza, che sono qui, lei ha alzato il dito per dire tutto ok. Sta bene, è molto vigile: la cucciola è forte, sta andando bene”, aveva fatto sapere il padre Carlo Voce, prima dell’operazione alla mano sinistra per ricostruire tendini e legamenti.