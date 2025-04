Una rottura inaspettata

Matera, la storica città dei Sassi, si trova ad affrontare un’emergenza idrica senza precedenti proprio nel giorno della Pasqua. Una rottura sulla condotta principale ha lasciato l’intera comunità senza rifornimento idrico, creando notevoli disagi per residenti e turisti. La situazione è particolarmente critica per gli alberghi e i ristoranti, che si trovano costretti a chiudere i battenti in un giorno di festa, tradizionalmente affollato.

Impatto sulle attività commerciali

La mancanza d’acqua ha avuto ripercussioni immediate sulle attività commerciali. Gli alberghi, che in questo periodo dell’anno accolgono numerosi visitatori, si sono trovati a dover gestire una crisi senza precedenti. Molti ristoranti, che avrebbero dovuto servire pranzi pasquali, hanno dovuto annullare le prenotazioni, causando perdite economiche significative. La chiusura di uffici pubblici e scuole ha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando i cittadini senza punti di riferimento per ricevere informazioni e assistenza.

Le misure di emergenza

Le autorità locali sono al lavoro per riparare la condotta e ripristinare il servizio il prima possibile. Tuttavia, la tempistica della riparazione rimane incerta, e i cittadini sono invitati a razionare l’acqua disponibile. In questo contesto, la comunità si è mobilitata per offrire supporto a chi ne ha bisogno, dimostrando un forte senso di solidarietà. Le istituzioni stanno anche valutando l’implementazione di misure temporanee per fornire acqua potabile ai residenti più colpiti.