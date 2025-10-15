Il noto tennista italiano Flavio Cobolli, oggi numero 22 del ranking mondiale, è fidanzato con Matilde Galli. Conosciamola meglio.

Flavio Cobolli, chi è la fidanzata del tennista? Tutto su Matilde Galli

Oggi è il numero 22 del ranking mondiale di tennis Flavio Cobolli, il giovanissimo atleta toscano. Da oltre quattro anni, Flavio è fidanzato con Matilde Galli, classe 2002.

Di lei non si hanno molto notizie, sappiamo che è una studentessa universitaria, è lontana dal mondo dello spettacolo e non appare molto nemmeno sui social.

Flavio Cobolli e Matilde Galli: la loro storia d’amore

Di Matilde Galli, la fidanzata del tennista Flavio Cobolli, come detto si sa ben poco, se non che è del 2002 e che è una studentessa universitaria. La relazione con il numero 22 del ranking mondiale dovrebbe essere nata circa nel 2021 e, ogni volta che può, Matilde segue il fidanzato nei suoi impegni sportivi. In una intervista del gennaio scorso, poco dopo un incontro al quale Martina, per impegni di studio, non ha potuto assistere, Flavio ha detto: “non mi pesa stare fuori per molto tempo, l’unico scoglio da superare è la mancanza di Matilde.“ La loro relazione è molto privata ma pare comunque procedere a gonfie vele.