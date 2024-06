A distanza di anni dal primo incontro e dopo la nascita di due figli, Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati. Il matrimonio da favola è andato in scena in una location magnifica: Formentera.

Matrimonio da favola per Pippo Inzaghi a Formentera

Insieme dal 2017, Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno due bellissimi figli: Emilia ed Edoardo. L’ex calciatore e l’ex volto di Uomini e Donne hanno finalmente coronato la loro unione con un matrimonio da favola a Formentera. Dopo la cerimonia in chiesa, i due novelli sposi hanno accolto gli invitati in spiaggia, dove si sono concessi una festa all’insegna del divertimento.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti: i look delle nozze

Per il matrimonio a Formentera, Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno scelto entrami un look total white. Per il rito in chiesa, vestito a sirena per lei con velo sobrio e abito classico per lui. Cambio outfit per i festeggiamenti in spiaggia, rimanendo sempre sui toni del bianco. La donna ha puntato sulle trasparenze e su uno spacco generoso, mentre l’ex calciatore è rimasto sul classico, sostituendo la camicia con una comoda t-shirt.

Gli invitati al matrimonio di Inzaghi a Formentera

“Benvenuti nella nostra isola del cuore! Lasciatevi trasportare dall’anima di Formentera e lasciate qui dentro tutto lo stress e i pensieri di casa!“, queste le parole con cui Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno accolto gli invitati in spiaggia. Tanti i volti noti del mondo del calcio, della musica e dello spettacolo, come: Fabio Cannavaro, Bobo Vieri, Costanza Caracciolo, Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro e Marco Masini. Presenti, ovviamente, anche Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello.