Nicolas Vaporidis si sposerà tra pochi giorni. La sua futura moglie, Ali, lo ha reso felice a Londra, dove l’attore vive e lavora da diverso tempo.

Matrimonio Nicolas Vaporidis: chi è la futura moglie

Nicolas Vaporidis tra pochi giorni sposerà la sua Ali. L’attore vive e lavora a Londra da diverso tempo, dove ha aperto un ristorante tutto suo. Per lui si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Giorgia Surina, e le uniche informazioni trapelate sono quelle che ha dichiarato lui stesso.

L’attore ha raccontato che il suo matrimonio sarà tra due settimane e che la sua futura moglie si chiama Ali. “Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato” ha raccontato l’attore in un’intervista per La Repubblica.

Nicolas Vaporidis: “Non ero più felice”

“Il Covid è stato un acceleratore di cui una cosa che, forse, era già scritta… il mio lavoro era diventato solo un lavoro. Forse ho fatto troppo. Insomma, non ero più felice. Era rimasta solo la parte negativa del mestiere. Le attese lunghissime tra un film e un altro, i tempi morti, la fatica. Non c’era più quella gioia che avevo provato all’inizio” ha dichiarato Nicolas Vaporidis, aggiungendo che dopo il lockdown ha capito che voleva andare via e ricominciare. Quando ha ottenuto il successo con “Notte prima degli esami” aveva solo 24 anni e non se lo aspettava. “La sera prima che uscisse il film ero un perfetto sconosciuto, il giorno dopo mi fermavano per strada. Si è aperto un mondo, mille possibilità. Da quel momento ho fatto 20 anni di cinema e 46 film. Un bel giro sulla giostra, insomma” ha raccontato, aggiungendo che poi ha deciso di dire basta e trasferirsi a Londra per ricominciare.

L’attore ha dichiarato che non era facile gestire la popolarità, visto che aveva una famiglia normale ed era molto timido. “Ho perso il senso della realtà. Era una vita artefatta. Con rapporti artefatti. Molti ti stanno intorno solo per opportunismo. E poi parte una corsa a chi ha di più, a chi fa più cose” ha raccontato.