Sabato 6 luglio, nella magica cornice del Grand Hotel Rimini, è andato in scena il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tra tanti momenti emozionanti ce n’è stato uno leggermente imbarazzante: il lancio del bouquet. A chi è andato il mazzo di fiori?

Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi: il lancio del bouquet

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono finalmente diventati marito e moglie. Sabato 6 luglio, alla presenza di 200 invitati, i due si sono giurati amore eterno. Durante la cerimonia ci sono stati diversi momenti emozionanti, ma anche uno particolarmente imbarazzante al lancio del bouquet. Chi è la prossima Vip che, conquistato il mazzo, si unirà in matrimonio?

Valeria Marini conquista il bouquet

Il lancio del bouquet è avvenuto durante la festa in spiaggia. Per la grande occasione, Simona Ventura aveva scelto un bellissimo mazzo di rose e peonie, i suoi fiori preferiti. Di certo, la conduttrice non si aspettava che due delle sue ospiti facessero quasi a botte per aggiudicarsi il mazzetto. A trionfare è stata Valeria Marini, che si è gettata sul bouquet come se fosse stata una delle sue amate cotolette.

La reazione di Simona Ventura

Valeria Marini e l’altra amica della Ventura hanno quasi lottato per aggiudicarsi il bouquet. Ovviamente, a rimetterci è stato proprio il bel mazzo di rose e peonie. La stessa Simona, quando si è resa conto dello scempio, ha esclamato divertita: “Lo avete distrutto“.