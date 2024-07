Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è alle porte: mancano poche ore al lieto evento, organizzato dal famoso wedding planner, Enzo Miccio.

La coppia ha svelato tutti i dettagli, relativi all’evento, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Gli invitati dovrebbero aggirarsi intorno ai 200, tra questi sono attesi vip e volti noti del mondo dello spettacolo.

Simona Ventura ha chiesto a Milly Carlucci di fare da testimone. La conduttrice ha accettato e sarà alla sinistra della sposa, mentre Marco Di Terlizzi è il testimone di Giovanni Terzi.

La cerimonia sarà celebrata da Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia-Romagna dal 22 dicembre 2014 e presidente del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Massimo riserbo sugli abiti degli sposi: Simona Ventura aveva anticipato alcuni indizi in tv da Antonella Clerici:

“Avremo diversi look. Enzo Miccio sta curando il tutto. L’abito non sarà bianco. Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”.