Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono finalmente uniti in matrimonio. Il momento più emozionante è andato in scena proprio all’altare, davanti a tutti gli invitati.

Matrimonio Ventura-Terzi: invitati spiazzati

Dopo aver rimandato il matrimonio più volte per cause esterne, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono riusciti a giurarsi amore eterno. Le nozze si sono svolte al Grand Hotel di Rimini e il rito civile è stato officiato da Stefano Bonaccini, ex governatore dell’Emilia-Romagna. Il momento più emozionante è andato in scena all’altare, davanti a tutti gli invitati.

Matrimonio Ventura-Terzi: cosa è successo all’altare?

Il momento clou del matrimonio Ventura-Terzi è stato lo scambio delle promesse. Simona, molto più loquace di Giovanni, ha ripercorso la loro storia d’amore, spiegando i motivi per cui ha perso la testa per il giornalista. Ha dichiarato:

“Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili. Ti amo perché non c’è ostacolo che riusciamo a superare insieme. Ti amo perché anche se sai che non ho mai letto un tuo libro non me lo fai pesare. Ti amo perché sopporto un milione ma tu capisci un attimo prima che mi parte la carogna. Ti amo perché, come dice il nostro amico Jova, hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Per questo e per altri milioni di motivi ti amo e oggi ti sposo”.

La promessa di Giovanni Terzi a Simona Ventura

Parole bellissime, quelle di Simona Ventura. Giovanni, forse preso dall’emozione, è stato più breve e meno profondo. Ha sottolineato che in questi 6 anni di fidanzamento lei gli è stata sempre vicino. La sua luce lo ha illuminato e per questo non può fare altro che ringraziarla. Inoltre, ha ricordato che senza di lei non avrebbe mai partecipato a Ballando con le Stelle. Dopo le promesse, tutti gli invitati al matrimonio si sono dati ai festeggiamenti.