Mattarella al Corviale di Roma per un’iniziativa di calcio sociale

Mattarella al Corviale di Roma: "Qui si apre una nuova prospettiva".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato presente al Corviale di Roma per l’inaugurazione del campo di calcio dei “miracoli”, un’iniziativa di calcio sociale. Il presidente ha dichiarato per l’occasione: “Qui c’è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società” in quanto “ho letto delle scritte splendide, come “stare insieme”, “dialogare con il rispetto reciproco””.

Scritte che, a detta di Mattarella, rimuovono alcune scene negative che purtroppo a volte si vedono all’interno di questo sport. Il Corviale, che sorge alla periferia sud-ovest di Roma, è un palazzo di grandi dimensioni, di circa un chilometro, ospitante quasi 4mila persone.

Mattarella al Corviale di Roma: “Bambini protagonisti in positivo del futuro”

Sergio Mattarella ha proseguito: “Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare, questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo.

Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perchè se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati rispetto, fiducia e reciproca collaborazione”.

Mattarella sulle regole del calcio sociale

Sergio Mattarella ha inoltre ricordato come una delle regole del calcio sociale “è che i rigori li possono calciare anche quelli più deboli”.

Scherzando, il presidente ha aggiunto: “Se fosse stata applicata quando ero ragazzino io mi avrebbe permesso di calciare qualche rigore”.

Sergio Mattarella ha specificato: “Questo campo dei miracoli è un luogo che esprime speranza fiducia e concreta crescita sociale. Si crea una realtà concreta, è un propellente alla crescita individuale e sociale. Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi.

Rispetto per tutti e collaborazione. Oggi si inaugura non un campo di calcio ma una prospettiva”.