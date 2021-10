Mattarella contro No Vax e No Green Pass: “Le insensate teorie antiscientifiche non possono prevalere”

Non solo critica contro i No Green Pass e i No Vax, ma anche elogio al popolo italiano responsabile. Il discorso del Presidente Sergio Mattarella.

Un messaggio forte quello del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, espresso durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e 2021.

L’opinione di Mattarella sui No Vax e i No Green Pass

Un primo riferimento del Presidente è quello agli scontri che sono avvenuti nelle numerose piazze italiane le scorse settimane, in particolare si fa riferimento all’attacco dei No Vax e dei No Green Pass alla sede del Sindacato CGIL. Mattarella ha etichettato i No Vax e i No Green come violenti ed ha definito le teorie per cui si battono come “antiscientifiche“.

Le parole di Mattarella: ripartenza e ricostruzione

Le parole del Presidente sono anche di incoraggiamento, in quanto ha parlato di ripartenza.

Nel suo discorso ha specificato come questa fase è una fase di ricostruzione che è accaduta anche in altri momenti storici, come i vari periodi di dopoguerra che ha dovuto affrontare l’Italia.

Le parole di Mattarella: l’elogio al popolo italiano

Non è mancato un elogio al popolo italiano, che ha mostrato coesione, soprattutto attraverso l’alleanza tra generazioni, e serietà nella corsa al vaccino, grazie al quale stiamo, a passi lenti ma decisi, ritornando a ritmi di normalità pre-pandemici.