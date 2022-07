Mattarella in Mozambico: amicizia radicata, forte e solida

Milano, 6 lug. (askanews) – “Vi è una vera vicinanza non solo tra le istittuzioni dei due paesi ma tra i cittadini italiani e mozambicani, tra le due società. Questo rende più radicata, forte e solida l’amicizia e la volontà di collaborazione che si sviluppa costantemente tra i due paesi con l’azione dei due governi. Ieri è stato firmato un nuovo accordo indicativo per gli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

Quanto fate qui è prezioso”: Lo ha detto il presidente

della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro a Maputo con una rappresentanza delle istituzioni italiane in Mozambico nel corso della visita del capo dello Stato nel paese africano.