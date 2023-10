Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sollevato la questione cruciale della tutela del risparmio delle famiglie e dei loro redditi in un contesto di crescente pressione inflazionistica, sottolineando che questa sfida è al centro delle preoccupazioni sia a livello europeo che internazionale.

Il messaggio alla 99esima Giornata mondiale del Risparmio

Il suo messaggio è arrivato in occasione della 99esima Giornata mondiale del Risparmio, in un momento in cui l’Europa e il mondo affrontano un aumento dell’inflazione, Mattarella ha evidenziato che la responsabilità di garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie e la stabilità economica ricade sulle istituzioni europee e internazionali, così come sulle autorità nazionali e gli attori del settore privato.

Il presidente ha riconosciuto che la situazione attuale è caratterizzata da una serie di incertezze, alimentate da conflitti e tensioni globali che hanno ripercussioni significative sulla vita quotidiana delle persone, sugli scambi commerciali, nonché sui mercati economici e finanziari. Queste incertezze rendono ancora più critica la necessità di garantire la protezione dei risparmi delle famiglie e dei loro redditi.

Mattarella: il ruolo delle istituzioni europee e internazionali

In questo contesto, il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee diventa cruciale nel fornire un quadro normativo e regolamentare stabile per affrontare le sfide economiche attuali. Allo stesso tempo, il settore privato ha un ruolo importante da svolgere nel garantire che i servizi finanziari siano accessibili, trasparenti e adeguati alle esigenze delle famiglie.

Il messaggio del Capo dello Stato richiama l’attenzione su una tematica di rilevanza fondamentale e mette in evidenza l’importanza di un approccio coordinato a livello globale per affrontare le sfide economiche e finanziarie attuali.

