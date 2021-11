Matteo Bassetti riceve la cittadinanza onoraria a Sauze d’Oulx

Bassetti riceverà la cittadinanza nel comune di Sauze d'Oulx. Lui: "Ne sono lieto ed orgoglioso".

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha ricevuto la cittadinanza onoraria nella località di montagna Sauze d’Oulx. La cerimonia di consegna, stando a quanto fin qui rivelato, si svolgerà mercoledì 29 dicembre al Teatro D’Ou.

“Ho appena saputo – ha scritto Bassetti suo social – che Sauze d’Oulx ha deciso di farmi cittadino onorario. Ne sono lieto e orgoglioso. Grazie Sauze d’Oulx. È bellissimo ricevere questo riconoscimento prestigioso dal paese dove ho trascorso momenti bellissimi di vacanza e di svago. Non vedo l’ora di poter tornare sulle piste da sci che sono state chiuse ingiustamente per troppo tempo. Viva la montagna. Viva la neve. Viva lo sport”.

Non si tratta tra l’altro di una novità per il comune montano del Piemonte che già in passato aveva conferito la cittadinanza onoraria a personaggi famosi del calibro di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta.

Bassetti, che da sempre si è dichiarato essere un grande amante della montagna e dello sci, riceverà il premio come detto il prossimo 29 dicembre.

In quell’occasione, con la presenza del giornalista d’inchiesta Marco Gregoretti, affronterà anche temi legati alla pandemia da corovirus.