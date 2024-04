Matteo Bragagna: il futuro del marketing efficace e consapevole

Roma, 19 apr (askanews) - Matteo Bragagna, un nome che risuona con forza nel panorama del marketing digitale italiano. La sua missione? Gestire con maestria le campagne pubblicitarie online, in particolare su Facebook e Instagram. La sua specialità non si ferma alla semplice creazione di annunci ac...

Roma, 19 apr (askanews) – Matteo Bragagna, un nome che risuona con forza nel panorama del marketing digitale italiano. La sua missione? Gestire con maestria le campagne pubblicitarie online, in particolare su Facebook e Instagram. La sua specialità non si ferma alla semplice creazione di annunci accattivanti, ma si estende alla costruzione di un sistema di acquisizione clienti completo, dalla creazione dell’offerta più attraente alla sua strutturazione ottimale.

Bragagna si rivolge a piccole e medie imprese con l’ambizione di espandersi su tutto il territorio italiano perché ha individuato un problema diffuso tra queste realtà: una comprensione limitata del marketing, spesso percepito come mera pubblicità sui social.

Un’idea che allontana invece che avvicinare al successo. Perché il marketing non è solo pubblicità, ma strategia, infrastruttura, automazioni. È un ingranaggio preciso che, se ben oliato, rende la pubblicità sui social non solo efficace, ma profittevole.

Il suo approccio è innovativo: l’imprenditore non è solo un cliente, ma diventa un attivo partecipante nel processo di costruzione del proprio sistema di marketing.

Qui, mentre viene costruito il suo sistema di marketing, l’imprenditore impara, si forma, si evolve e la tariffa per il servizio si calcolata al netto di tutti i costi di marketing, inclusi quelli pubblicitari e delle piattaforme di automation.

Decollo Digitale, questo il nome dell’azienda di Bragagna, è un chiaro riferimento alla sua visione: aiutare le imprese a spiccare il volo nel mondo digitale.

“Immagina un flusso costante di lead di alta qualità. Dimentica le ore perse a setacciare liste di contatti senza valore. Ogni euro che investi? Un colpo a segno. Con il mio metodo, ogni tua mossa è un passo calcolato verso un ritorno tangibile, ogni spesa diventa un investimento strategico con risultati misurabili. Questo è il futuro del marketing. Questo è ciò che ti offro”, afferma Bragagna.

E aggiunge, con un tono di chiara avversione per le pratiche scorrette: “I clienti non sono limoni da spremere approfittandone delle loro lacune in ambito marketing perché influenzati da pseudo esperti che gli promettono solo lauti guadagni senza dargli strumenti che possono replicare in azienda”.

Questo è Matteo Bragagna, questo è Decollo Digitale, un binomio vincente per un marketing efficace e consapevole.