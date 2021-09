Matteo Brambilla, chi è il candidato sindaco di Napoli alle elezioni comunali 2021

Matteo Brambilla è il candidato alla carica di sindaco di Napoli per il Movimento 5 Stelle. Ecco la sua vita privata e la carriera politica

Matteo Brambilla è il nome scelto dal Movimento 5 Stelle per la poltrona di sindaco di Napoli. Scopriamo insieme la sua vita, sia per quanto riguarda il privato che la carriera nell’arena politica.

Matteo Brambilla: chi è

Matteo Brambilla, come forse anche il cognome lascia a intendere, non è originario del capoluogo campano per il quale si candida alla carica di sindaco.

L’uomo infatti è originario di Monza, la città in cui è nato 47 anni fa, ma vive a Napoli da circa 15 anni, città dove si è trasferito dopo aver sposato una donna napoletana.

Nella città campana Brambilla si occupa di ambiente: infatti l’uomo si è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria meccanica, con indirizzo energetico.

Matteo Brambilla: la carriera in politica

Matteo Brambilla è uno dei membri del Movimento 5 Stelle fin dal 2008, quando protestava contro la costruzione della discarica di Chinciano, il quartiere di Napoli dove ancora vive.

Da quel momento è molto attivo nella vita politica del capoluogo campano, e il suo lavoro è altamente apprezzato dal gruppo storico dei 5 Stelle, che ammirano il suo impegno costante e il suo non volersi mai tirare indietro quando occorre impegnarsi sul serio per migliorare la città.

Matteo Brambilla: la candidatura a sindaco di Napoli

Il 15 marzo del 2021, tramite della primarie online, gli iscritti alla sede campana del Movimento 5 Stelle hanno votato Matteo Brambilla come il loro nome per la carica a sindaco di Napoli.

Queste primarie hanno però scatenato non poche proteste, perché i dati hanno mostrato come i partecipanti a queste votazione fossero solo 574 sui 5 mila Grillini napoletani.

Questo numero ha scatenato quindi anche aspre critiche e accuse di brogli, con un grande fetta dei Pentastellati campani contrari al nome di Brambilla, reputato troppo poco napoletano per poter diventare il primo cittadino di Napoli.

Matteo Brambilla: la scelta del suo nome da parte dei 5 Stelle

Subito dopo la scelta di Brambilla come candidato, Roberto Fico, uno dei primi e più importanti Grillini a livello nazionale, ha applaudito a questa decisione, definendo Brambilla una persona eccezionale e competente, che sarà in grado di valorizzare al meglio Napoli.

Dall’altra parte, invece, Giuseppe Conte, il nuovo leader dei 5 Stelle, lunedì 6 settembre ha dato il suo appoggio a un altro dei candidati, Gaetano Manfredi, scatenendo non poche polemiche all’interno del Movimento.