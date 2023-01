Matteo Messina Denaro sconterà il 41bis: le possibili destinazioni

Matteo Messina Denaro è stato arrestato oggi, 16 gennaio 2023, dopo ben 30 anni di latitanza.

Il boss mafioso di Cosa Nostra sconterà il regime 41bis.

Matteo Messina Denaro, superboss di Cosa Nostra arrestato a Palermo dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza, tenendo conto della lunga lista di reati a cui deve rispondere, verrà destinato al carcere duro, secondo l’articolo 41 bis. In Italia sono circa 750 i detenuti condannati al regime “rigoroso” e di conseguenza in stretta sorveglianza per i reati più gravi, partendo da quelli della mafia.

Sono rinchiusi in 12 penitenziari sul territorio nazionale, tra cui quello di Sassari. Matteo Messina Denaro sconterà la pena in uno di questi penitenziari.

Le possibili destinazioni

A Bancali ci sono 91 detenuti in regime di 41bis, tra cui Alfredo Cospito, anarchico che ha iniziato lo sciopero della fame in queste settimane contro il regime di detenzione rigorosa a cui è sottoposto. In Sardegna, a Nuoro, si trovano altri 6 detenuti al carcere duro.

150 detenuti sono nel carcere dell’Aquila e un centinaio in quello di Opera, a Milano, dove era detenuto Totò Riina. Un’ottantina di condannati col 41 bis si trova invece a Spoleto, a Novara e Parma ce ne sono tra i 60 e i 70, mentre il carcere romano di Rebibbia, così come il penitenziario di Viterbo ne ospitano una cinquantina ciascuno. Detenuti al 41 bis sono presenti anche nelle carceri di Cuneo, Tolmezzo e Terni.