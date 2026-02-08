Matteo Paolillo chiarisce i rumors su un presunto flirt a Verissimo

Durante la sua recente apparizione nel programma Verissimo, Matteo Paolillo ha affrontato il tema della sua vita sentimentale, che è stata al centro di una bufera di gossip. L’attore, noto per il suo ruolo nella serie Mare Fuori, ha risposto alle voci che lo vedevano coinvolto in una relazione segreta con Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo.

Il tutto è iniziato quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato nella sua newsletter che la relazione tra Ultimo e Jacqueline stava attraversando una crisi a causa di un presunto tradimento. Riferendosi a queste notizie, Paolillo ha dichiarato, con fermezza, che si tratta di fake news.

La verità sul presunto flirt

Intervistato da Silvia Toffanin, Matteo ha voluto chiarire la sua situazione affettiva: “Sono innamorato e molto felice. Vivo una storia meravigliosa da quasi due anni”, ha affermato, evitando però di rivelare il nome della sua partner. Ha solo accennato a un incontro avvenuto all’estero, sottolineando la sua natura riservata e timida riguardo alla sua vita privata.

Reazioni ai gossip

Nonostante le insistenti voci, Paolillo ha dichiarato di non preoccuparsi e ha aggiunto: “I gossip mi divertono. Molte delle cose che si dicono non sono vere e vengono inventate.” Questo commento è stato un chiaro riferimento alle speculazioni su di lui e Jacqueline, che, pur non essendo stata menzionata direttamente, ha comunque trovato il modo di rispondere. Infatti, in occasione del compleanno di Ultimo, la giovane ha condiviso sui social una foto con lui, accompagnata da una didascalia significativa: “Lontano dai rumori e vicino alle risate”.

La carriera di Matteo Paolillo

Oltre a discutere della sua vita amorosa, Paolillo ha anche parlato della sua carriera e delle sfide affrontate. Ha raccontato di come la sua passione per la recitazione sia iniziata sin dall’infanzia, quando frequentava le scuole medie. “A 17 anni mi sono trasferito a Roma per inseguire il mio sogno”, ha spiegato, aggiungendo che inizialmente i suoi genitori erano preoccupati, ma hanno successivamente visto i suoi progressi e si sono mostrati fieri.

Il cambiamento fisico per il ruolo di Gigi D’Alessio

Uno dei momenti salienti della sua carriera è stato il ruolo di Gigi D’Alessio in un film biografico dedicato al celebre cantante napoletano. Per prepararsi a questo compito, Paolillo ha dovuto perdere ben 10 chili, un cambiamento che ha preoccupato alcuni membri della sua famiglia. “Mia nonna era molto preoccupata, diceva che sembravo troppo magro. Ma ho dovuto spiegarle che ero seguito da un nutrizionista per il film”, ha raccontato con entusiasmo. Nonostante le preoccupazioni familiari, l’attore si è detto soddisfatto del risultato finale e ha elogiato Gigi D’Alessio per la sua disponibilità nel condividere la propria storia.

L’intervista a Verissimo ha offerto uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di Matteo Paolillo. Con la sua determinazione e il supporto delle persone a lui care, l’attore continua a crescere professionalmente e a vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori.