Matteo Renzi sulla tragedia di Ischia: "Richiama anche le folli scelte del 2018 sul condono"

Invitando a rispettare il dolore delle famiglie e il lavoro ancora in corso dei soccorritori, Matteo Renzi decide di rimandare ai prossimi giorni le considerazioni sul condono e sull’unità di missione in riferimento alla tragedia di Ischia.

Nel frattempo, spunta fuori su Twitter il video di una dichiarazione del 2018 del leader di Italia Viva, mentre punta il dito contro il decreto Genova di Giuseppe Conte.

Ecco il tweet.

Il disastro di Ischia richiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione. Ma oggi innanzitutto diamo la solidarietà alle famiglie, agli abitanti ed ai soccorritori. Un pensiero commosso a questa terra così bella e così devastata

— Matteo Renzi (@matteorenzi) November 27, 2022

Parla dell’«abusivismo che uccide»

Con tono veemente pronuncia un discorso che si apre con un amaro sarcasmo: «Si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza. I primi mesi di questo governo dimostrano che voi avete tratti di genialità che noi non consideravamo, perché state cambiando idea su tutto. Persino sui fanghi, che era la vostra battaglia contro il mio governo», con chiaro riferimento all’articolo 25 del decreto suddetto.

L’accusa a Salvini e al M5s: il caso di Ischia

Ricordando che il leader della Lega aveva votato contro, al Parlamento Europeo, l’accordo di Parigi, sostiene che la battaglia contro il climate change per la sostenibilità sia una battaglia da cui un governo non può e non deve sottrarsi. «Noi saremo al fianco del governo, ma non si può continuare a dare la colpa all’ambientalismo d’assalto, se si costruiscono case abusive e poi si muore».

Nel video attacca, infine, gli amici – così li chiama – di Forza Italia: li accusa di aver votato a favore del provvedimento sul condono voluto da Di Maio, cancellando in questo modo, «in nome del condono a Ischia, le parole onestà e legalità, dando una chance a chi vive di abusi».