Il 37enne Mattia Aguzzi incontra la bimba salvata al volo a Torino: l’uomo è riuscito a frenare la caduta dal quinto piano della bambina, evitando che si consumasse una tragedia. Ha circa un giorno dall’incidente, ha fatto visita alla piccola, ricovera in ospedale sotto osservazione.

Mattia Aguzzi incontra la bimba caduta dal quinto piano e salvata al volo a Torino

Mattia Aguzzi, insieme alla fidanzata Gloria, ha fatto una breve visita alla bambina precipitata dal quinto piano di un palazzo in via Nizza, a Torino, alla quale ha salvato la vita. L’incontro ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 27 agosto, a circa 24 ore di distanza dall’incidente che – fortunatamente – non è culminato in tragedia.

Poco dopo aver incontrato la piccola, l’impiegato di 37 anni noto ormai come una sorta di “super eroe” ha raccontato ai microfoni di Adnkronos la visita fatta all’ospedale Regina Margherita di Torino presso il quale è ricoverata in osservazione nel reparto di chirurgia.

Il racconto

“È stato un incontro breve, che ho voluto fare per accertarmi delle condizioni della bambina che ho visto giocare tranquilla guardando i cartoni al cellulare e ho anche incontrato i genitori che molto commossi che mi hanno ringraziato per quello che avevo fatto”, ha raccontato il 37enne.

“Sto bene, non mi sono fatto nulla come hanno accertato le analisi fatte in ospedale”, ha aggiunto Aguzzi. “Quello che ora mi manca è un po’ il sonno perché continuo a pensare a cosa è accaduto, ma sono comunque pieno di gioia. Più guardo il palazzo da dove la bimba è precipitata, abito lì davanti, più credo che sia stata davvero una cosa incredibile“, ha concluso.