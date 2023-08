Tragedia scampata a Torino dove una bimba è stata salvata da un passante dopo essere caduta dal 5° piano di un edificio: a seguito della vicenda che poteva concludersi con il decesso della piccola, i genitori si sono detti profondamente sconvolti.

Bimba caduta dal 5° piano a Torino, salvata da un passante: lo shock dei genitori

La bambina di soli cinque anni, dopo essere precipitata nel vuoto dal balcone di casa, è stata salvata da Mattia Aguzzi. I fatti risalgono alla giornata di sabato 26 agosto. sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che la piccola sia sfuggita al controllo dei genitori solo per pochi attimi. Attimi durante i quali, in via Nizza a Torino, avrebbe potuto consumarsi un terribile tragedia.

La mamma e il papà della bimba, interrogati dalle autorità, hanno spiegato di aver perso di vista la figlia perché impegnati con le pulizie di casa. “Fino a un attimo prima giocava, l’abbiamo lasciata fare mentre riordinavamo la casa”, hanno detto.

Gli inquirenti, a seguito dell’incidente, stanno indagando sulla vicenda. La coppia, intanto, non è riuscita a fornire ulteriori dettagli sull’episodio in quanto ancora in forte stato di shock.

Il racconto dei vicini e l’ipotesi della sdraio

Stando a quanto riferito da la Repubblica, alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito le urla della madre della bambina, lanciate nel momento in cui si è resa conto di cosa stesse accadendo. Subito dopo la caduta, la donna si è precipitata in strada, seguita dal marito che, nell’impeto di assicurarsi delle condizioni della figlia, è uscito dal condominio senza neppure indossare una maglietta.

Dopo il volo di oltre 15 metri, la bimba è stata portata all’ospedale Regina Margherita presso il quale i medici hanno confermato l’assenza di “lesioni evidenti”. La piccola è stata comunque ricoverata in chirurgia sotto osservazione. Al suo fianco, i genitori che non la stanno lasciando mai da sola.

In merito alla dinamica dell’incidente, i vicini ascoltati da la Repubblica hanno riferito che vicino alla ringhiera del balcone dell’appartamento “c’era una sdraio” che ora risulta spostata. La bambina, quindi, potrebbe essersi arrampicata proprio sulla sdraio per raggiungere la ringhiera ed essere precipitata dopo essersi sporta troppo.