Seconda Prova Maturità 2022: data, materie e tracce per indirizzo

Seconda Prova 2022: quali sono le materie uscite per ogni indirizzo, chi sceglie la traccia e come è strutturata, punteggi ed esercitazioni.

Tutte le informazioni sulla seconda prova della maturità 2022, dalla data fino alle tracce e ai materiali consentiti, rese note dal Ministero agli studenti del quinto anno di scuola superiore.

Data e orario della Seconda Prova

Come stabilito dal governo, la seconda prova si terrà giovedì 23 giugno 2022.

Essendo le prove decise a livello di istituto e non su scala nazionale, l’orario dovrebbe essere deciso e comunicato agli studenti dalle singole scuole.

Seconda Prova 2022: cosa portare per la prova d’indirizzo

A seconda dell’indirizzo di studio, gli studenti potranno utilizzare alcuni strumenti per svolgere la seconda prova. Gli alunni del liceo classico potranno per esempio portare il dizionario della disciplina estratta (così come quelli del linguistico), mentre per gli studenti dello scientifico sarà consentito l’utilizzo delle calcolatrici (scientifiche e grafiche non dotate di Cas o connessione ad internet).

Materie Maturità 2022: le discipline di Seconda Prova per indirizzo di studio

Queste le discipline estratte per i singoli corsi di studio:

LICEI

classico: latino

scientifico: matematica

linguistico: lingua e cultura straniera

artistico: diverso a seconda dell’indirizzo;

scienze umane: scienze umane

scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione

ISTITUTI TECNICI

amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale

relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica

meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione

indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali

trasporti e logistica: logistica

elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica

informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti

agrario: trasformazione dei prodotti

moda: ideazione e progettazione prodotti

grafica e comunicazione: progettazione multimediale

ISTITUTI PROFESSIONALI

agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale

servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria

alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione

accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Cosa sapere sulle tracce di Seconda Prova

A differenza di quanto accaduto in precedenza, quest’anno le tracce saranno differenti a seconda dell’indirizzo di studio e del singolo istituto e quindi non saranno decise a livello ministeriale. Le commissioni le definiranno infatti internamente a ciascun istituto sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio delle classi coinvolte. I docenti interessati dovranno preparare tre tracce entro il 22 giugno e tra queste, la mattina del 23, ne verrà sorteggiata una da consegnare agli studenti.

Quanto vale la Seconda Prova?

Come la prima, la seconda prova della maturità vale 20 punti. Per garantire una valutazione più omogenea possibili, il Ministero ha definito le griglie di valutazione che le commissioni dovranno usare in sede di correzione dei compiti.

Maturità 2022: le tracce di Seconda Prova degli scorsi anni per esercitarsi

Queste le tracce della seconda prova degli ultimi due anni nei principali indirizzi di studio:

