Il 20 giugno alle ore 8:30 in punto ha preso il via anche la seconda prova dell'esame di maturità 2024: ecco le tracce proposte

Dopo la prima prova svolta nella giornata di ieri, oggi alle 8:30 ha avuto inizio in tutti i licei italiani, la seconda prova della maturità 2024, questa volta differenziata da istituto a istituto. Greco al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 3 al linguistico, Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” per Amministrazione, Finanza e Marketing. Le materie erano già note da tempo, ma le tracce sono state scoperte dagli studenti sono all’inizio del loro esame.

Maturità 2024, le tracce della seconda prova

Per quanto riguarda il liceo classico, l’autore selezionato dal Ministero è stato Platone, con un testo tratto da ‘Minosse o della legge‘. Per i maturandi del liceo delle Scienze Umane, è stata proposta una prova riuardante l’interazione attiva nell’ambito educativo secondo i modelli di Maria Montessori e John Dewey. Allo Scientifico due problemi di matematica, entrambi due classici studi di funzione.