Mediaset prolunga il Grande Fratello Vip fino al 5 maggio nonostante l'avvio debole

Mediaset prolunga il Grande Fratello Vip fino al 5 maggio dopo un avvio di ascolti altalenante; il recupero degli ultimi appuntamenti e l'engagement sui social hanno pesato nella scelta

La notizia principale è che non ci sarà una chiusura anticipata per il Grande fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da Leggo, Mediaset ha optato per un prolungamento e il programma dovrebbe concludersi il 5 maggio. Questa decisione arriva dopo una fase iniziale segnata da risultati televisivi deludenti che avevano alimentato speculazioni su una possibile chiusura prematura.

Dietro la scelta di rete si celano valutazioni sia sui numeri tradizionali sia su indicatori più moderni legati alla presenza online.

Il quadro va letto su due livelli: da un lato i dati di audience del prime time, dall’altro il peso dell’interazione sulle piattaforme digitali. Nel caso del Grande Fratello Vip questi due aspetti hanno fornito segnali contrastanti ma complementari.

La rete ha valutato non soltanto il dato spettatori in diretta, ma anche il coinvolgimento sui social e la capacità del format di generare conversazione, elementi che hanno influito sulla decisione di posticipare la chiusura.

Perché si è temuta la chiusura anticipata

Le preoccupazioni nascevano soprattutto dall’avvio frettoloso della stagione: il debutto è avvenuto il 17 marzo e ha registrato appena 2.146.000 spettatori con il 18,36% di share, il peggior risultato nella storia del format. Tre giorni dopo la seconda puntata ha mostrato un’ulteriore battuta d’arresto, con solo 1.672.000 telespettatori e un 14,30% di share. Un simile andamento avrebbe potuto portare il programma ad una sorte simile a quella di altri esperimenti rimossi frettolosamente dal palinsesto, come La Talpa o The Couple, se il segnale fosse rimasto negativo.

I numeri che hanno acceso il campanello d’allarme

Nel dettaglio, dopo l’esordio del 17 marzo la curva degli ascolti ha oscillato. La puntata del 24 marzo ha raccolto 1.813.000 spettatori con il 15,32% di share, mentre il 27 marzo si è registrata una nuova flessione a 1.706.000 telespettatori e 14,81% di share. Questi dati hanno alimentato il dibattito interno alla rete sull’opportunità di proseguire o meno la trasmissione, poiché mantenere un programma con tendenza fortemente negativa avrebbe implicato costi e rischi editoriali elevati.

Il recupero e la decisione di Cologno Monzese

Il quadro però non è rimasto immobile: tre giorni dopo la crisi iniziale si è osservato un primo segnale di ripresa con 1.974.000 spettatori e un 16,63% di share, e la puntata del 3 aprile ha fatto ancora meglio intercettando 2.024.000 utenti con il 17,40% di share. Di fronte a questi elementi la dirigenza di Cologno Monzese ha interpretato il trend come un possibile avvio di una fase stagnante o di lieve miglioramento intorno ai 2 milioni di spettatori, ritenendo quindi strategico prolungare il format fino al 5 maggio.

Valutazioni strategiche

La scelta di allungare il Grande Fratello Vip riflette una lettura che combina trend quantitativi e fattori qualitativi: la rete ha valutato che il programma può ancora attrarre audience e produrre contenuti sfruttabili anche fuori dall’orario della messa in onda. In pratica, non si è guardato solo al picco di share serale ma anche alla capacità del format di rimanere al centro della conversazione pubblica, con potenziali ricadute commerciali.

Il ruolo dei social e le prospettive

Un elemento spesso sottovalutato è il valore dell’engagement digitale: il Grande Fratello Vip continua a generare discussione sui social, diventando un vero e proprio termometro digitale dell’interesse del pubblico. Commenti, clip virali e interazioni quotidiane vengono contabilizzate internamente e incidono sulle decisioni editoriali. Questo approccio ibrido — che integra metriche tradizionali e dati social — ha convinto Mediaset a scommettere ancora sul programma.

Scenari futuri

Guardando avanti, la rete monitorerà con attenzione le prossime puntate per capire se il recupero è sostenibile. Il prolungamento fino al 5 maggio lascia spazio sia a possibili miglioramenti di audience sia a revisioni di palinsesto in corsa. Per ora la scelta è quella di puntare sulla capacità del programma di produrre storie e discussione, con la speranza che il mix tra televisione tradizionale e presenza online continui a dare risultati apprezzabili.