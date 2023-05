Medici estetici, 'crescono richieste, nessun impatto da inflazione e crisi'

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Crescono le richieste di medicina estetica, che non sembrano risentire delle difficoltà di questi mesi, tra inflazione, caro prezzi, aumento delle spese di gestione per le famiglie. "Il settore non subisce un impatto negativo. Credo accada un po' ...

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) – Crescono le richieste di medicina estetica, che non sembrano risentire delle difficoltà di questi mesi, tra inflazione, caro prezzi, aumento delle spese di gestione per le famiglie. "Il settore non subisce un impatto negativo. Credo accada un po' quello che è successo con 'l'uscita' dal Covid, con la voglia di uscire dal malessere, prendersi cura di se stessi al di là del momento difficile. Una pausa dalle preoccupazioni". E' la riflessione di Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), a margine dal 44.esimo congresso Sime, al via oggi a Roma.

"Quando i pazienti entrano nei nostri studi – continua Bartoletti – i problemi di casa, di lavoro, le preoccupazioni vengono messe da parte per poter stare meglio, riacquistare il loro benessere psicofisico. E' come chi fa sport per sfogarsi: sanno che li fa star meglio e per questo si ritagliano spazi e risorse".

Un fenomeno che ha una concreta base. "Le persone che stanno bene, contente di se stesse, felici di guardarsi allo specchio, saranno anche più produttive a lavoro, creeranno un ambiente positivo nei diversi ambiti della propria vita. Succede anche nelle cure estetiche dedicate alle pazienti oncologiche: è l'effetto positivo di sentire che qualcuno ti sta vicino per aiutarti a tornare in condizioni che si ritengono accettabili", spiega ancora Bartoletti che ribadisce il valore sociale della medicina estetica che, "se fatta in maniera corretta, non può prescindere da un approccio diagnostico, con tutte le valutazioni mediche del caso", il che evidenzia anche "l'aspetto preventivo, con la possibilità di intercettare patologie e correggere stili di vita sbagliati".