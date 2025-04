Il verdetto della giustizia

Un medico di Milano è stato condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di quattro giovani pazienti. La decisione è stata presa dalla giudice per l’udienza preliminare Fiammetta Modica al termine di un processo con rito abbreviato. Oltre alla pena detentiva, il professionista è stato anche interdetto perpetuamente dai pubblici uffici, mentre è stato assolto da due presunti casi di abusi avvenuti al di fuori del suo ambulatorio. Questo verdetto segna un importante passo nella lotta contro la violenza di genere, specialmente in ambito sanitario.

Le testimonianze delle vittime

Le giovani pazienti, che si erano presentate presso il centro medico per ricevere assistenza, hanno raccontato di essere state spaventate e intimidite dal medico. Queste testimonianze, raccolte anche attraverso la formula dell’incidente probatorio, hanno rivelato un quadro inquietante: il dottore, specializzato in malattie a trasmissione sessuale, avrebbe giustificato le sue azioni violente come parte del suo lavoro. Le vittime, già vulnerabili a causa dei loro problemi di salute, si sono trovate in una situazione di grande fragilità, aggravata dall’abuso di potere da parte di un professionista che avrebbe dovuto prendersi cura di loro.

Le implicazioni del caso

Questo caso ha sollevato interrogativi importanti sulla sicurezza delle pazienti all’interno delle strutture sanitarie e sulla necessità di proteggere le persone vulnerabili da abusi. La condanna del medico non solo rappresenta un atto di giustizia per le vittime, ma è anche un richiamo alla responsabilità per il sistema sanitario. È fondamentale che vengano adottate misure preventive per garantire che simili abusi non possano ripetersi. La comunità medica è chiamata a riflettere su come migliorare la formazione e la supervisione dei professionisti, affinché il rispetto e la dignità delle pazienti siano sempre al primo posto.